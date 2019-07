21.07.2019, PP Unterfranken



Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht - Bei Blutentnahme Widerstand geleistet

FRANKENWINHEIM, LKR. SCHWEINFURT. In der Nacht von Samstag auf Sonntag fuhr ein 23-jähriger Mercedesfahrer Richtung Krautheim. Aufgrund seines Alkoholkonsums verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr, wo ihm drei Fahrzeuge entgegenkamen.

Das erste Fahrzeug konnte nur durch einem Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Jedoch traf der alkoholisierte Fahrer die Hinterachse der entgegenkommenden 28-jährigen Fahrerin. Der Pkw der Fahrzeugführerin schleuderte und kam auf der Straße zum Stehen.



Die ihr Folgenden konnten dem nun auch schleudernden Fahrzeug des Verursachers gerade noch ausweichen. Der Verursacher selbst verlies die Fahrbahn nach links und fuhr in ein Baugerüst. Es lösten alle Airbags aus und es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die 28-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Verursacher selbst wurde ebenfalls leicht verletzt, wollte jedoch keinerlei Behandlung.



Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,22 Promille. Zudem konnte der Unfallverursacher keine Fahrerlaubnis nachweisen.



Bei der anschließenden Blutentnahme leistete der Unfallverursacher erheblichen Widerstand. Dabei wurde ein Polizeibeamter leicht am Handgelenk verletzt. Die Blutentnahme konnte nur mittels Zwang durchgesetzt werden. Da selbst nach der Blutentnahme der Verursacher aggressiv war und mit weiteren Angriffen gegen Polizeibeamte zu rechnen war, ordnete ein Richter einen anschließenden Sicherheitsgewahrsam bis zum Vormittag des 21.07.19 an.



Gegen den Fahrzeugführer wird nun ermittelt unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.