20.07.2019, PP Unterfranken



26-Jähriger ausgeraubt - Wer kann Hinweise geben?

WÜRZBURG / INNENSTADT. In der Nacht von Freitag auf Samstag haben zwei Unbekannte auf einen 26-Jährigen eingeschlagen und ihm anschließend sein Verbindungsband („Coleur“) entwendet. Die Kripo Würzburg bittet um Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich ein 26-Jähriger am Samstag, gegen 01:20 Uhr, in der Sanderstraße. Nachdem es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen ist, haben zwei Unbekannte auf den Mann eingeschlagen und ihm hierbei das „Coleur“ seiner Studentenverbindung entrissen. Die Täter waren während der Tat in Begleitung eines dritten Mannes.



Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Unbekannten verlief ergebnislos. Der 26-Jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt.



Die Männer können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

26 Jahre alt

175 cm groß

schlank

bekleidet mit beigem Oberteil, dunkler Hose und dunklen Schuhen

Täter 2:

26 Jahre alt

175 cm groß

schlank

bekleidet mit dunklem Kapuzenpullover, grauer Hose und Basecap

Begleiter

195 cm groß

schlank

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0931/4571732 zu melden.