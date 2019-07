19.07.2019, PP Unterfranken



Trickdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

WÜRZBURG/FRAUENLAND. Ende vergangener Woche gelangten Trickdiebe unter einem Vorwand in die Wohnung einer 86-Jährigen und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Eine bislang unbekannte Frau klingelte am 11.07.2019 gegen 14:30 Uhr an der Wohnungstüre einer 86-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Otto-Richter-Straße. Sie gab sich als Bekannte einer Nachbarin aus und wollte dieser angeblich Wäsche vorbeibringen. Da die Unbekannte die Nachbarin nicht angetroffen habe, wolle sie nun einen Zettel mit Erreichbarkeiten hinterlegen. Hierbei verwickelte die unbekannte Frau die ältere Dame geschickt in ein Gespräch in deren Küche, ließ von der Seniorin mehrere Telefonnummern notieren und lenkte sie somit von dem Umstand ab, dass sich gleichzeitig mindestens ein weiterer unbekannter Täter durch die offenstehende Wohnungstüre Zutritt in die Wohnräume verschaffte und aus einer Kommode Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendete.



Die unbekannte Frau soll etwa 40-50 Jahre alt und gewesen sein, deutsch, möglicherweise mit ausländischem Akzent gesprochen und lange, dunkle, nach hinten gekämmte Haare gehabt haben. Sie trug ein helles Oberteil mit dunklem Muster und hatte einen freundlichen und gepflegten Eindruck gemacht. Die Frau müsste in Begleitung von mindestens einer weiteren Person gewesen sein, zu der es allerdings bislang keine weiteren Erkenntnisse gibt.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität der Unbekannten geben können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.