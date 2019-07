18.07.2019, PP Unterfranken



Einbruch in Verbrauchermarkt - Polizei sucht Zeugen

RÖTTINGEN, LKR. WÜRZBURG. In der Nacht zu Dienstag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in einen Verbrauchermarkt und entwendeten Waren im Wert von über 10.000 Euro. Die Kripo sucht nun Zeugen.

In der Nacht zu Dienstag drangen bislang unbekannte Täter zwischen 01:20 Uhr und 02:00 Uhr gewaltsam über das Dach in einen Verbrauchermarkt in der Rothenburger Straße ein. Aus dem Innenraum des Supermarktes entwendeten die Einbrecher Zigaretten und andere hochpreisige Waren. Mit Beute im Gesamtwert von über 10.000 Euro traten die Unbekannten im Anschluss ihre Flucht an.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.