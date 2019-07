18.07.2019, PP Unterfranken



Kontrolle führt zum Auffinden von Diebesgut – Mutmaßliche Diebesbande in Untersuchungshaft

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Schweinfurt vom 18.07.2019



STADT UND LKR. SCHWEINFURT, WÜRZBURG UND NÜRNBERG. Bei einer routinemäßigen Kontrolle und Folgedurchsuchungen hat die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck umfangreiches Diebesgut entdeckt. Die Gegenstände stammen offenbar aus Ladendiebstählen in Nürnberg, Würzburg und dem Raum Schweinfurt. Fünf Pkw-Insassen wurden festgenommen. Sie befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft.



Symbolbild

Am Abend des 10. Juli 2019, gegen 18.15 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizei in Werneck einen mit fünf Personen besetzten Pkw. Da sich die Insassen auffällig nervös verhielten, nahmen die Beamten den Ford genauer unter die Lupe. Dabei kamen zahlreiche Flaschen hochwertiger Alkoholika zum Vorschein. Der Verdacht, dass die Spirituosen aus Diebstählen stammen könnten, erhärtete sich noch während der Kontrolle. Zum Beispiel wurde bekannt, dass der kontrollierte Pkw erst vier Tage zuvor in Zusammenhang mit einem Diebstahlsdelikt auffällig geworden war.



Die fünf Insassen, drei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 20 und 52 Jahren, wurden vorläufig festgenommen. Es handelt sich um polnische Staatsangehörige, die nicht aus der Region stammen. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernahm in der Folge die Kriminalpolizei Schweinfurt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt.



Inzwischen liegen den Kripobeamten Erkenntnisse vor, dass den fünf Festgenommenen offenbar eine Wohnung im Stadtgebiet Schweinfurt zur Verfügung stand. Die Durchsuchung der Wohnräume führte zum Auffinden von weiterem, mutmaßlichem Diebesgut. Dem Sachstand nach wurden die Räume von einem 27-jährigen, polnischen Staatsangehörigen, zur Verfügung gestellt, der im Landkreis Schweinfurt wohnhaft ist. Auch dort wurde durchsucht, wobei ebenfalls knapp 100 Flaschen hochwertige Spirituosen aufgefunden wurden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hatte sich der 27-Jährige für das zur Verfügung stellen seiner Schweinfurter Wohnung mit Alkohol entlohnen lassen. Abgesehen davon wurden bei ihm auch ein Schlagring sowie geringe Mengen Betäubungsmittel sichergestellt.



Das mutmaßliche Diebesgut, das bei der Pkw-Kontrolle bzw. bei den Anschlussmaßnahmen aufgefunden worden war, konnte im Zuge umfangreicher Ermittlungen Ladendiebstählen in Nürnberg, Würzburg, Schweinfurt, Werneck und Gerolzhofen zugeordnet werden. Der Gesamtwert der sichergestellten Gegenstände dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.



Die fünf Festgenommenen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt am vergangenen Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete gegen die drei Männer und die zwei Frauen die Untersuchungshaft wegen des dringenden Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls an. Sie sitzen inzwischen in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten ein.



Darüber hinaus läuft gegen den 27-jährigen aus dem Landkreis Schweinfurt ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Hehlerei sowie Verstößen nach dem Betäubungsmittel- und Waffengesetzt.