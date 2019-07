18.07.2019, PP Unterfranken



Falsches Gewinnversprechen – Das Polizeipräsidium Unterfranken warnt!

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag brachten dreiste Telefonbetrüger einen 74-Jährigen um mehrere hundert Euro. Für einen vermeintlichen Geldgewinn sollte der Mann in Form von Gutscheinkarten-Codes in Vorkasse gehen. Im aktuellen Fall entstand dem Geschädigten ein Verlust in Höhe von 900 Euro. Das Polizeipräsidium Unterfranken warnt!

Am Dienstagmittag meldete sich gegen 15.45 Uhr ein Anrufer bei dem Rentner und verkündete einen vermeintlichen Geldgewinn in Höhe von 49.000 Euro. Um den Gewinn zu erhalten, sollte der Geschädigte schließlich in Vorkasse gehen, damit man den Sicherheitsdienst für die Geldüberführung zahlen könne. Er wurde im Folgenden aufgefordert, Gutscheinkarten von „iTunes“ zu erwerben und die dazugehörigen Codes am Telefon zu übermitteln. Diese gelten bereits als übergeben, sobald die Täter die Zahlen- bzw. Ziffernabfolge besitzen.

Erst als die Täter erneut anriefen und eine weiter Zahlung in Höhe von 3.300 Euro per „Moneygram“ verlangten, wurde der 74-Jährige misstrauisch und informierte die Polizei.

Das Polizeipräsidium Unterfranken rät: