17.07.2019, PP Unterfranken



Aufmerksamer Bankangestellter verhindert Enkeltrick

UNTERPLEICHFELD, LKR. WÜRZBURG. Einem aufmerksamen Bankmitarbeiter ist es zu verdanken, dass Enkeltrickbetrüger am Montagmittag keine Beute machten. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für das vorbildliche Verhalten.

Gegen 11.45 Uhr erschien ein ortsansässiger Rentner in der Bankfiliale und wollte 48.000 Euro Bargeld abheben. Der bekannte Kunde schilderte darüber hinaus, dass das Geld für einen Verwandten sei. Vorbildlich reagierte der Bankangestellte und klärte den Kunden darüber auf, dass auch Betrüger mit dieser Masche Opfer um ihr Erspartes zu bringen. So flog letztlich der Enkeltrick auf, die Polizei wurde alarmiert und der Senior verlor sein Vermögen nicht an die skrupellosen Straftäter.



Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei dem Bankangestellten für sein vorbildliches und dem Kunden gegenüber sehr verantwortungsvolles Verhalten.