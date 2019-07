16.07.2019, PP Unterfranken



Nach tödlichem Verkehrsunfall – Polizei sucht Fahrradfahrer als wichtigen Zeugen

WERNECK, LKR. SCHWEINFURT. Nach dem schweren Verkehrsunfall Anfang Juli, bei dem ein 29-jähriger Audifahrer ums Leben kam, dauern die Unfallermittlungen der Polizeiinspektion Schweinfurt in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft weiterhin an. Die Beamten suchen jetzt einen Fahrradfahrer als wichtigen Zeugen!

Wie bereits berichtet, war es an jenem Dienstagabend (02.07.2019), gegen 18.50 Uhr, zu dem folgenschweren Unfall im Wernecker Ortsteil Eckartshausen gekommen. Ein Audi war in Richtung Vasbühl, auf Höhe der Schornmühle, dem Sachstand nach alleinbeteiligt frontal gegen den dortigen Brückenpfeiler der A7 geprallt. Für den 29-Jährigen aus dem Landkreis Main-Spessart am Steuer des Audi war jede Hilfe zu spät gekommen.



Die Unfallermittlungen der Schweinfurter Polizei laufen seitdem auf Hochtouren. Es wurden zwischenzeitlich u.a. Zeugen vernommen und weitere Überprüfungen durchgeführt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt ist ein Sachverständiger mit einem Gutachten beauftragt.

Im Zuge der Ermittlungen hat die Polizei konkrete Hinweise auf einen Fahrradfahrer erlangt, der ungefähr zur Unfallzeit im Bereich der Unfallstelle unterwegs war und deshalb ein wichtiger Zeuge ist. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor:

männlich, ca. 50-60 Jahre alt, ca. 175 Zentimeter groß, schlanke, sportliche Figur, besonders markant ist eine Narbe im Gesicht von der Unterlippe bis zum Kinn

trug Fahrradhelm, Radfahrbekleidung und war mit einem weißen Rennrad der Marke „Scott“, Typ „Foil“ mit „Campagnolo“- Schaltung unterwegs.

Der Fahrradfahrer selbst oder Personen, die Angaben zu seiner Identität machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 zu melden.

