15.07.2019, PP Unterfranken



17-Jähriger leistet Widerstand – Polizeibeamter verletzt und dienstunfähig

SCHWEINFURT. Ein 17-Jähriger hat in der Nacht zum Sonntag einen Polizeibeamten verletzt, nachdem eine Gruppe Jugendlicher von den Polizisten durchsucht worden sind. Dabei wurde eine geringe Menge Marihuana festgestellt.

Gegen 01.10 Uhr trafen die Beamten der Polizeiinspektion Schweinfurt auf eine Gruppe Jugendlicher, die im Hofbereich einer im Stadtgebiet liegenden Schule saßen. Ein stark wahrnehmbarer Geruch nach Marihuana führte dazu, dass die Jugendlichen einer Personenkontrolle unterzogen wurden. Bereits hier verhielt sich die Gruppe respektlos und nicht kooperativ. Da die Beamten bei dem 17-Jährigen eine geringe Menge an Rauschgift feststellen konnten und sich dieser zunehmend aggressiver verhielt, wurde er gefesselt und sollte für weitere Maßnahmen auf die Inspektion mitgenommen werden.



Während der Sachverhaltsaufnahme versuchte der unter Alkoholeinfluss stehende Jugendliche zu fliehen, weswegen die Beamten zu Fuß die Verfolgung aufnahmen. Dem Sachstand nach Griff einer der Beamten nach dem 17-Jährigen, stürzte dabei aber zu Boden und zog sich eine Fraktur in der Hand zu. Kurze Zeit später konnte der Flüchtige jedoch gestellt werden und wurde auf die Dienststelle gebracht. Dort musste er sich eine Blutentnahme gefallen lassen. Eine im Folgenden festgestellte, eingeschlagene Scheibe kann mutmaßlich ebenfalls auf den Beschuldigten zurückgeführt werden.



Gegen den 17-Jährigen wurden strafrechtliche Ermittlungen u.a. wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und der Sachbeschädigung eingeleitet.



Der verletzte Streifenbeamte musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Er ist aufgrund seiner Verletzungen zunächst nicht mehr dienstfähig.