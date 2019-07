15.07.2019, PP Unterfranken



Enkeltrickbetrüger festgenommen – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Würzburg vom 15.07.2019



LKR. KITZINGEN. Dank der Aufmerksamkeit und der Unterstützung einer rüstigen Seniorin ist es der Polizei gelungen, einen mutmaßlichen Enkeltrickbetrüger festzunehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg sitzt der 46-Jährige in Untersuchungshaft. Die Kripo Würzburg ermittelt.

Am vergangenen Mittwoch (10.07.2019), gegen 12.15 Uhr, klingelte das Telefon bei der 79-Jährigen. Ein Unbekannter gab sich als ihr als Enkel aus, täuschte eine finanzielle Notlage vor und verlangte im Laufe des Gesprächs von seiner „Oma“ Bargeld in Höhe von 20.000 Euro, Goldmünzen und Schmuck.



Die rüstige Rentnerin und ihr Ehemann reagierten geistesgegenwärtig. Sie erkannten nicht nur sofort die Betrugsmasche, sondern ließen sich zum Schein auf das Gespräch mit dem Betrüger ein. Parallel dazu informierten sie über Notruf 110 die Polizei.



In der Folge meldete sich der Betrüger bis etwa 16.45 Uhr noch mehrmals bei der Dame. In jedem Telefonat gelang es der Rentnerin, dem Betrüger zu vermitteln, er habe ein Opfer gefunden. Letztlich klickten bei einem 46-jährigen ohne festen Wohnsitz die Handschellen, als er an der Haustüre der Familie die geforderte Summe abholen wollte.



Die Kripo Würzburg übernahm in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen. Nach einer Nacht in einer Haftzelle wurde der dringend Tatverdächtige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Der 46-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.