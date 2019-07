13.07.2019, PP Unterfranken



Einbruchsversuch in Bäckerei – Polizei sucht Zeugen

WÜRZBURG. In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte versucht, in eine Bäckerei im Stadtteil Heuchelhof einzusteigen. Sie beschädigten die Eingangstüre, gelangten jedoch nicht in den Verkaufsraum. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr, und Freitag, 05.00 Uhr, beschädigten die Täter die Glaseingangstüre der Bäckereifiliale am Place de Caen nicht unerheblich. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Beute machten die Unbekannten jedoch nicht.



Die Kripo Würzburg ermittelt wegen versuchten Einbruchs und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0931/457-1732.