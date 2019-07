13.07.2019, PP Unterfranken



Brand in Patientenzimmer - 81-Jähriger lebensgefährlich verletzt

GEROLZHOFEN, LKR. SCHWEINFURT. Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein 81-jähriger Krankenhauspatient, als sein Bett am Freitagnachmittag Feuer fing. Bedienstete waren sofort zur Stelle. Ein Rettungshubschrauber brachte den Senior in eine Spezialklinik.

Aller Wahrscheinlichkeit nach dürfte es eine brennende Zigarette gewesen sein, die den Brand des Krankenbettes verursacht hatte. Nach Auslösen des Brandmeldealarms gegen 17.10 Uhr fanden jedenfalls Krankenhausangestellte den Rentner in dem brennenden Bett vor und löschten dieses sofort mit einer Decke und Feuerlöschern. Der 81-Jährige wurde nach einer Erstversorgung seiner u.a. lebensgefährlichen Brandverletzungen in eine Spezialklinik verlegt. Die freiwillige Feuerwehr Gerolzhofen räumte vorsorglich die Nachbarzimmer und lüftete den Gebäudebereich.



Der durch den Brand entstandene Sachschaden in dem Patientenzimmer beläuft sich dem Sachstand nach auf rund 15.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Hergang und der Brandursache übernahm die Kripo Schweinfurt. Neben der örtlichen Feuerwehr war auch eine Streife der Polizeiinspektion Gerolzhofen im Einsatz.

Audiodatei

O-Ton Pressesprecher Michael Zimmer