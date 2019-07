11.07.2019, PP Unterfranken



Versuchter Raub einer Handtasche – Polizei sucht Zeugen

WÜRZBURG. Am frühen Mittwochmorgen versuchte ein unbekannter Täter einer Frau in der Zellerau die Tasche zu entreißen. Anschließend flüchtete der Täter ohne Beute in Richtung des Zweiten Siedlungsweg.

Etwa gegen 07:55 Uhr parkte die Geschädigte in der Straße Zweiter Siedlungsweg um zu ihrer Arbeitsstelle in der Frankfurter Straße zu gelangen. Dies nutzte der unbekannte Täter um der Frau im Bereich des Verbindungswegs Erster Siedlungsweg – Pfarrer-Paul-Nützler-Straße aufzulauern und sie von hinten umzustoßen. Während des Fallens versuchte er vergeblich der Dame die Tasche zu entreißen. Dabei verletzte sich die Geschädigte leicht an der Hand.

Der flüchtige Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

180 cm groß

ca. 16 Jahre alt

Bekleidet mit kurzer Jeanshose, schwarzem T-Shirt mit Aufdruck und weißen Sneaker

Zeugen, welche verdächtige Person beobachtet haben oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.