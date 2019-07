10.07.2019, PP Unterfranken



Nach telefonischer Bombendrohung - Gerichtsgebäude geräumt

SCHWEINFURT. Nachdem ein bislang Unbekannter am Telefon eine Bombendrohung ausgesprochen hatte, musste am Mittwochnachmittag das Gerichtsgebäude geräumt und abgesperrt werden. Nach einer Absuche des Gebäudes konnte jedoch Entwarnung gegeben werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sprach ein unbekannter Anrufer am Mittwochnachmittag, gegen 14:15 Uhr, gegenüber einem Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft Schweinfurt eine Bombendrohung für das Gerichtsgebäude in der Rüfferstraße aus. Nach Eingang der Mitteilung in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken begaben sich umgehend mehrere Streifen der Polizeiinspektion Schweinfurt vor Ort.



In Absprache mit der Leitung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde das gesamte Gebäude geräumt und in der Folge abgesperrt. Nach einer Absuche mit einem Sprengstoffhund konnte schließlich Entwarnung gegeben werden.



Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun unter anderem, den Anrufer zu ermitteln. Die Räumung des Gebäudes verlief ohne besondere Vorkommnisse.