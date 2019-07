08.07.2019, PP Unterfranken



Autobahnfahnder stellen 7 Kilogramm Marihuana sicher – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg vom 08.07.2019



BESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zuge einer Kontrolle haben Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach bereits am vergangenen Dienstag rund sieben Kilogramm Marihuana in einem Pkw sichergestellt. Der Fahrer sitzt auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.

Gegen 13.30 Uhr war ein Mercedes auf der A3 bei Bessenbach am vergangenen Dienstag ins Visier der Autobahnfahnder geraten. Im Bereich der Anschlussstelle Bessenbach/Waldaschaff wurde der Wagen gestoppt und einer näheren Kontrolle unterzogen. Im Kofferraum fielen den Beamten in der Folge insgesamt sieben Kilogramm Marihuana in die Hände. Der 24-Jährige am Steuer des Wagens, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur Wache der Autobahnpolizei gebracht.



Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernahm die Kripo Aschaffenburg in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft. Nach einer Nacht in einer Haftzelle wurde der 24-Jährige am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ wegen des dringenden Verdachts des illegalen Handeltreibens mit Cannabis in nicht geringer Menge einen Untersuchungshaftbefehl. Die Beamten brachten den Mann daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an.