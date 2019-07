08.07.2019, PP Unterfranken



Widerruf einer Öffentlichkeitsfahndung - 14-Jähriger von Streife aufgegriffen

WÜRZBURG. Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem seit Mitte Juni vermissten 14-Jährigen wird hiermit widerrufen. Eine Streife konnte ihn wohlbehalten aufgreifen.

Wie bereits berichtet, war der Jugendliche seit dem 18.06.2019 aus einer Jugendeinrichtung abgängig. Die Polizei hatte in der Folge sämtliche möglichen Kontaktadressen ergebnislos überprüft, woraufhin am vergangenen Freitag die Öffentlichkeit eingeschaltet worden war.



Am Wochenende geriet der junge Mann dann in Bergtheim ins Visier einer Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Land. Die Ordnungshüter nahmen ihn in Gewahrsam und brachten ihn wohlbehalten in die Einrichtung zurück.



Weiterhin offen ist die Fahndung nach einer gleichaltrigen Würzburgerin.

Bereits erstellte Pressemeldung