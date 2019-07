05.07.2019, PP Unterfranken



14-Jähriger vermisst – Polizei bittet um Hinweise

WÜRZBURG. Bereits seit Mitte Juni wird ein 14-Jähriger aus Würzburg vermisst. Nach polizeilichen Erkenntnissen dürfte er sich im Stadtgebiet aufhalten. Die Polizei bittet um Hinweise.



Foto: Polizei

Am 18.06.2019 wurde der Jugendliche bei der Polizei als vermisst gemeldet. Die Polizei überprüfte daraufhin mögliche Kontaktadressen ergebnislos. Am 01.07.2019 wurde Jaimy Winkel noch von einer Zeugin in der Innenstadt gesehen, danach verliert sich seine Spur. Hinweise darauf, dass eine Straftat im Zusammenhang mit dem Vermisstenfall stehen könnte, gibt es nicht.

Von Jaimy Winkel liegt folgende Beschreibung vor:

ca. 150 Zentimeter groß

schlanke Figur

braune Haare

bekleidet mit weißem T-Shirt, schwarzer kurzer Hose, weiße „Nike“-Mütze

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet um Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort des Jungen unter Tel. 0931/457-2230.