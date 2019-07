03.07.2019, PP Unterfranken



Vermisste 55-jährige Frau wohlbehalten aufgefunden

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Eine seit Dienstvormittag vermisste 55-Jährige konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Die groß angelegten Suchmaßnahmen von Feuerwehr, Wasserwacht, einer Rettungshundestaffel und der Polizei führten somit zu einem positiven Ende.

Wie bereits berichtet, hatte die Kleinostheimerin in den frühen Morgenstunden des Dienstags ihr Wohnanwesen verlassen. Seitdem fehlte von ihr jede Spur. Nachdem sich Angehörige an die Polizeiinspektion Aschaffenburg gewandt hatten, liefen umfangreiche Suchmaßnahmen von Feuerwehr, Wasserwacht, einer Rettungshundestaffel und der Polizei, mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, an, die bis zum Mittwochabend nicht zum Auffinden der Vermissten geführt hatten.



Am Mittwochabend ging gegen 21:00 Uhr bei der Polizei die Mitteilung ein, dass die 55-Jährige wohlbehalten in Kleinostheim aufgefunden werden konnte. Zur medizinischen Überwachung brachte ein Rettungsdienst die Frau in ein umliegendes Krankenhaus.