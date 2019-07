02.07.2019, PP Unterfranken



Einbruch in Bäckereifiliale

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in die Filiale einer Bäckerei in der Hauptstraße eingestiegen. Es fehlt Bargeld in noch nicht exakt bekannter Höhe. Die Kripo ermittelt.

Im Zeitraum zwischen Sonntagmittag, 11.40 Uhr, und Montagmorgen, 05.30 Uhr, öffneten die Einbrecher gewaltsam die Eingangstüre der Filiale. Im Verkaufsraum machten sie sich am Inventar zu schaffen und erbeuteten Bargeld. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro.

Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen, Geräusche oder auch Lichtschein im Bereich der Bäckerei aufgefallen sind, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.