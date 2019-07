01.07.2019, PP Unterfranken



Sexuelle Belästigung in Dallenbergbad - Polizei bittet um Zeugenhinweise

WÜRZBURG / STEINBACHTAL. Am Sonntagnachmittag ist eine 15-Jährige von einem bislang Unbekannten im Dallenbergbad unsittlich berührt worden. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hofft auf Zeugenhinweise.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich eine 15-Jährige am Sonntagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, im Dallenbergbad im Bereich des dortigen Nichtschwimmerbeckens, als ein Unbekannter sie unsittlich am Gesäß berührte. Anschließend entfernte sich dieser in unbekannte Richtung.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

165 cm groß

45 Jahre alt

kräftig

schwarze Badehose mit weißem Streifen

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0931/4572230 zu melden.