Mit fast 3 Promille auf Autobahn unterwegs - Zeugen überführen betrunkenen Fahrer

DETTELBACH, LKR. KITZINGEN. Am Freitagnachmittag teilten mehrere aufmerksame Zeugen auf der A7 einen betrunkenen Autofahrer mit, der zwischen Gramschatz und Biebelried in auffälliger Weise fuhr.

Gegen 13:40 Uhr meldete zunächst eine Zeugin, dass in Fahrtrichtung Ulm ein Audi, Typ A6, in Schlangenlinien fahren würde. Kurze Zeit später riefen zwei weitere Zeugen an, die ebenfalls aufgrund der Fahrweise des Pkw Audi auf diesen aufmerksam wurden. Einer zufällig in Fahrtrichtung Süden fahrenden Streifenbesatzung der Bundespolizei fiel dieser Pkw auch auf, so dass sie das Fahrzeug an einer Betriebsumfahrt der A7 im Bereich Dettelbach stoppten.



Im Gespräch mit dem Fahrer stellten die Beamten der Bundespolizei deutlichen Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Nach Eintreffen einer Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried wurde bei dem 54-jährigen Mann aus dem Raum Bamberg ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser erbrachte einen Wert von fast 3 Promille.



Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Ihn erwartet ein Strafverfahren.



Sollten Verkehrsteilnehmer durch die Fahrweise des Audis gefährdet worden seien, so werden diese gebeten, sich an die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried unter Tel. 09302-910-0 zu wenden.