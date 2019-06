29.06.2019, PP Unterfranken



Unfall auf der Autobahn - Motorradfahrer ohne Schutzkleidung

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein 34-jähriger Motorradfahrer stürzte am Freitagmorgen beim Versuch einen Auffahrunfall auf der A3 zu vermeiden. Er zog sich nicht unerhebliche Verletzungen zu, die auch aufgrund fehlender Schutzbekleidung gravierender verlaufen sein dürften.

Gegen 07:45 Uhr befuhr aus Richtung Frankfurt kommend ein Kawasaki-Fahrer die Nebenfahrbahn der A3. Dort musste eine 37-jährige Lenkerin eines Seat an der Ausfahrt Mainaschaff verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte der Motorradfahrer offensichtlich zu spät und stürzte bei dem Versuch ein Auffahren auf den Seat zu verhindern.



Der Zweiradfahrer kam ins Schlingern, stürzte zu Boden und das Motorrad schlitterte in das Heck des Pkws. Mit Verdacht auf Fraktur des Schlüsselbeins, sowie multiplen Abschürfungen, wurde der Kawasaki-Fahrer vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert.



An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im Wert von ca. 600 Euro. Die Unfallaufnahme führte zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen, so dass sich auf der Nebenfahrbahn nur ein verhältnismäßig kurzer Rückstau bildete.



Der Motorradfahrer war zum Unfallzeitpunkt sommerlich bekleidet und ohne die notwendige Schutzkleidung unterwegs. In diesem Zusammenhang wird auf die Bedeutung und Wichtigkeit geeigneter Schutzkleidung beim Benutzen von Krafträdern hingewiesen.