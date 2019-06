29.06.2019, PP Unterfranken



Falscher Microsoft-Mitarbeiter am Telefon – Polizei warnt weiterhin vor Betrugsmasche

ASCHAFFENBURG. Am Freitag hat sich ein Betrüger am Telefon als angeblicher Microsoftmitarbeiter ausgegeben und einen Computerbesitzer um knapp 4.500 Euro betrogen. Die Polizei warnt weiterhin vor den häufig auftretenden Telefonbetrügern.

Gegen 09.20 Uhr erhielt der 57-Jährige den Anruf des angeblichen Mitarbeiters von Microsoft. Dieser hatte den Computerbesitzer während eines „geschickt“ geführten Gesprächs davon überzeugt, dass es notwendig sei, ihm per Team-Viewer Fernzugriff auf seinen PC zu gewähren.



Letztlich kaufte der 57-Jährige online zwei Apps für 100 Euro. Zur Kaufabwicklung übermittelte er dem Betrüger mehrere TAN-Nummern, die dieser nutzte, um zeitgleich einige tausend Euro von dem Konto des Betrogenen abzuheben.



Das Polizeipräsidium Unterfranken nimmt den Vorfall zum Anlass, erneut auf die Betrugsmasche angeblicher Microsoft-Mitarbeiter hinzuweisen. Wir raten:



- Lassen Sie sich nicht auf unaufgeforderte Gespräche mit solchen Anrufern ein



- Microsoft ruft i.d.R. keine Kunden an, um auf Fehlermeldungen hinzuweisen



- Geben Sie weder telefonisch, noch während eines Fremdzugriffs am Computer persönliche Bankdaten oder Kreditkartendaten heraus oder in Bildschirmmasken ein



- Fremdzugriffe auf Ihre Computer sollten Sie nur vertrauenswürdigen Personen gewähren, die Sie selbst beauftragen



- Kontaktieren Sie im Zweifelsfall die Polizei