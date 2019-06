26.06.2019, PP Unterfranken



Kontrahenten mit Schere schwer verletzt – 21-Jähriger festgenommen

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Würzburg vom 26.06.2019:



WÜRZBURG / INNENSTADT. Im Zuge einer tätlichen Auseinandersetzung soll am Dienstagabend ein 21-Jähriger einen sieben Jahre älteren Mann mit einer Schere schwer verletzt haben. Die Kripo Würzburg ermittelt gegen beide Kontrahenten wegen wechselseitigen Körperverletzungsdelikten.



Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen waren sich die beiden Männer gegen 22.20 Uhr in der Otto-Wels-Straße begegnet und aus bislang noch unbekannten Gründen in Streit geraten. Es entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung zwischen den beiden. Der 21-Jährige soll dann zu einer Schere gegriffen und seinen Kontrahenten damit am Kopf und am Oberkörper verletzt haben.



Der 27-Jährige kam nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der jüngere Mann kam mit leichten Verletzungen davon. Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn zur Dienststelle, wo er die Nacht in einem Haftraum verbrachte. Die weiteren Ermittlungen übernahm in der Folge die Kriminalpolizei Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft.



Nachdem der Festgenommene am Mittwochmorgen versucht hatte, sich in der Zelle selbst zu verletzen, wurde er zunächst zeitweilig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.



Nach Normalisierung seines Zustand erfolgte am Mittwochnachmittag seine Vorführung beim zuständigen Ermittlungsrichter. Dieser ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft wegen dringenden Tatverdachts für versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung an. Der Beschuldigte wurde in ein Gefängnis verbracht. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg.



In diesem Zusammenhang ist die Kriminalpolizei Würzburg dringend auf der Suche nach Zeugen des Vorfalls. Insbesondere ein Ehepaar, dass die beiden Kontrahenten getrennt haben soll, wird gebeten, sich zu melden. Hinweise werden unter 0931/4571732 entgegen genommen.