Vier Fahrräder gestohlen – Tatverdächtige von Alzenauer Polizei festgenommen

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Nachdem mehrere Fahrräder am Bahnhof in Kahl am Main gestohlen worden waren, hat die Alzenauer Polizei am Dienstagabend mit der Hilfe eines sehr aufmerksamen Zeugen insgesamt vier Jugendliche festgenommen. Der Besitzer eines gestohlenen Mountainbike ist noch unbekannt. Der Besitzer möge sich bei der Alzenauer Polizei melden.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte um 20.30 Uhr die Polizei verständigt, da ihm vier verdächtige junge Personen am Kahler Bahnhof aufgefallen waren. Diese hatten sich offenbar darüber unterhalten, wie sie vier gestohlene Fahrräder nach Hanau verbringen könnten. Eine Streife der Alzenauer Polizei entdeckte die Gesuchten im Bereich der Freigerichter Straße, worauf diese die Fahrräder ins Gebüsch warfen und flüchteten. Mit Unterstützung durch mehrere Streifen aus Aschaffenburg und einen Hundeführer konnten die geflüchteten vier jungen Männer schließlich im Rahmen der Fahndung im Bereich eines Sportplatzes festgenommen werden.



Drei der gestohlenen Räder konnten bei der Aufnahme des Sachverhalts bereits den Geschädigten zugeordnet werden. Jetzt sucht die Alzenauer Polizei noch den Eigentümer eines weißen Mountainbikes der Marke Winora. Die Räder, die offenbar alle unverschlossen waren, hatten die Täter am Kahler Bahnhof entwendet. Die vier festgenommenen Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 16 Jahren wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.