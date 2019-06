24.06.2019, PP Unterfranken



Nach Spurensicherung mit Rechtsmediziner am Tatort - Täter offenbar unter den Toten - Fahndung nach dritter Person eingestellt

Gemeinsame Presseerklärung des PP Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg vom 24.06.2019

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Nachdem am Montag in einem Einfamilienhaus zwei Tote aufgefunden wurden, laufen die Ermittlungen der Kripo und der Staatsanwaltschaft weiter auf Hochtouren. Die Kripo hat gemeinsam mit einem Vertreter der Rechtsmedizin erste Untersuchungen am Tatort durchgeführt. Die Fahndung nach einem möglichen flüchtigen Täter wurde daraufhin eingestellt.

Wie bereits berichtet, ermittelt die Kripo Aschaffenburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg seit dem Vormittag wegen eines Tötungsdeliktes. Insbesondere zur Rekonstruktion des Tatgeschehens war ein Team der Spurensicherung gemeinsam mit einem Rechtsmediziner aus Würzburg am Nachmittag am Tatort eingesetzt. Nun können erste Ergebnisse bekannt gegeben werden.



Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass es sich bei dem männlichen Toten um den Täter handelt. Die unterfränkische Polizei hat deshalb die Fahndung nach einer möglichen dritten Person eingestellt. Nähere Ermittlungsergebnisse werden nach der Obduktion der beiden Leichen, die am Dienstag stattfinden wird, erwartet.