24.06.2019, PP Unterfranken



Zwei tote Personen in Wohnhaus – Hintergründe noch unklar

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg vom 24.06.2019



KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagmittag hat die Aschaffenburger Polizei in einem Wohnhaus eine Frau und einen Mann tot aufgefunden. Wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts haben die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg die Ermittlungen übernommen.

Beide Verstorbenen sind offensichtlich durch massive Gewalteinwirkung ums Leben gekommen. Der Tatort befindet sich in einem Einfamilienhaus in der Weingartenstraße. Die Hintergründe und der Hergang der Tat sind bislang noch unklar. Darüber hinaus ist Gegenstand der Ermittlungen, in welchem Verhältnis die beiden Toten zueinander standen.



Die Tatortarbeit hat inzwischen die Kripo Aschaffenburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft übernommen. Darüber hinaus laufen noch umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, in die mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Alzenau und benachbarter Dienststellen mit eingebunden sind. Auch eine Vertreterin der Staatsanwaltschaft ist vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu verschaffen.



Nach dem aktuellen Ermittlungsstand gibt es Hinweise, dass es sich bei dem verstorbenen Mann um den Täter handeln könnte. Allerdings kann auch nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass der Täter vor Eintreffen der Einsatzkräfte vom Tatort geflüchtet ist.

Zeugen beschrieben den Täter wie folgt:

Männlich

Ca. 30 Jahre alt

Schlanke Figur

Dunkle Haare mit Halbglatze

Brillenträger

Trug graues oder hellgrünes T-Shirt

Der Täter könnte blutverschmiert sein

Wer in Kahl am Main möglicherweise eine Person beobachtet hat, auf die die Beschreibung zutrifft, wird dringend gebeten, sofort über Notruf 110 die Polizei zu verständigen. Mögliche Zeugen sollten nicht selbst handeln, da der Täter bewaffnet sein könnte!

