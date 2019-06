24.06.2019, PP Unterfranken



Verdacht des Rauschgifthandels – Fünf Personen festgenommen – Drei Männer in Untersuchungshaft

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg vom 24.06.2019



ALZENAU UND KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagabend hat die Polizei vier Männer und eine Frau vorläufig festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, schwunghaften Handel mit Rauschgift betrieben zu haben. Die noch andauernden Ermittlungen in dem Fall werden von der Kripo Aschaffenburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft geführt.

Nach und nach hatte sich im Zuge von umfangreichen Ermittlungen der Verdacht erhärtet, dass die fünf Tatverdächtigen im Alter 18, zweimal 20, 48 und 70 Jahren in Rauschgiftgeschäfte verwickelt sind. Sie wurden am Samstagabend von Rauschgiftfahndern des Bayerischen Landeskriminalamtes während einer mutmaßlichen Drogenbeschaffungsfahrt in Hessen festgenommen. In dem Fahrzeug, mit dem die fünf Beschuldigten unterwegs waren, entdeckten die Beamten etwas Marihuana und Cannabis.



Bei den folgenden Wohnungsdurchsuchungen im Raum Alzenau und Kahl am Main stellten die Beamten umfangreiches Beweismaterial in Form von Handelsutensilien, verschiedene Cannabisprodukte und auch Waffen sicher. Es handelt sich dabei um einen Elektroschocker, eine Schreckschusswaffe samt dazugehöriger Munition, ein Butterflymesser, ein Pfefferspray sowie einen Teleskopschlagstock.



Die 18- bis 20-jährigen Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg am Sonntag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete gegen das Trio die Untersuchungshaft wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge an.



Die beiden anderen Beschuldigten wurden nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen sie läuft ebenfalls ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren.