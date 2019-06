22.06.2019, PP Unterfranken



Sommerhitze - Zweijähriges Kind aus Pkw befreit

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Zweijähriger ist am Freitagvormittag bei heißen Temperaturen versehentlich in einem Pkw eingeschlossen worden. Bei rund 26 Grad im Schatten musste die Polizei eine Scheibe einschlagen, um das Kind aus dem Fahrzeug zu befreien.

Eine 38-jährige Mutter aus dem Landkreis Aschaffenburg setzte ihr zweijähriges Kleinkind am Ende ihres Einkaufs auf die Rücksitzbank ihres Autos und vergaß den Pkw-Schlüssel im Fahrzeuginnenraum. Anschließend verstaute sie im Kofferraum ihre Einkäufe und klappte diesen zu. Aus bislang unbekannter Ursache ließ sich anschließend weder eine Fahrzeugtüre noch der Kofferraum wieder öffnen.



Zunächst versuchte die geschockte Mutter umgehend telefonisch einen Zweitschlüssel zu organisieren, was jedoch misslang. Auch ein Automobilclub konnte keine sofortige Hilfe gewährleisten, weshalb die 38-Jährige über Notruf die Polizei rief.



Die kurz darauf eintreffenden Beamten der Polizeiinspektion Alzenau mussten feststellen, dass der Junge - aufgrund des erhitzten Fahrzeuginnenraums - extrem schwitzte und panisch weinte. Nachdem sich der Allgemeinzustand des Kindes bereits verschlechtert hatte, schlugen die Beamten eine Seitenscheibe ein und befreiten den Jungen. Der hinzugerufene Rettungsdienst übernahm das schweißgebadete Kind und konnte dieses nach Stabilisierung des Gesundheitszustandes an die Mutter übergeben.



Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr unterstützte bei der Beseitigung der Glassplitter im Fahrzeuginneren. Beim Einschlagen der Scheibe und der Rettung des Kindes zog sich eine Polizeibeamtin kleinere Schnittwunden zu, die ambulant behandelt werden mussten.