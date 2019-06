21.06.2019, PP Unterfranken



Einbruch in Studentenwohnheim - Kriminalpolizei sucht Zeugen

SCHWEINFURT. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendete ein Unbekannter aus der Wohnung eines Studentenwohnheims Bargeld und mehrere Elektronikartikel. Die Kripo Schweinfurt hofft nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach ist der Unbekannte am Freitag zwischen Mitternacht und 02:30 Uhr über ein Fenster in die Wohnung in dem Studentenwohnheim in der Florian-Geyer-Straße eingestiegen. Er entwendete Bargeld sowie mehrere Elektronikartikel und konnte unerkannt entkommen. Der genaue Beuteschaden ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Kripo Schweinfurt.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter Tel. 09721/2021731 zu melden.