14.06.2019, PP Unterfranken



Vorsicht Betrüger - Angeblicher Mitarbeiter will Heizung und Wasser in Wohnungen von Altenheimen prüfen

SCHWEINFURT. Ein Betrüger hat am Donnerstag eine 81- und eine 83-jährige Heimbewohnerin in zwei Schweinfurter Altenheimen durch eine Betrugsmasche um mehrere Wertgegenstände erleichtert. Der Mann gab sich als Mitarbeiter aus und forderte die Bewohnerinnen auf, die Wasserhähne aufzudrehen um den Heizungs- und Wasserkreislauf zu prüfen. Beide Damen ließen den Mann zunächst in ihre Wohnung und stellten später den Diebstahl von Wertgegenständen fest. Die Schweinfurter Polizei ermittelt und rät zur Vorsicht.

Gegen 09.45 Uhr hatte es bei der 81-Jährigen an der Wohnungstür geklingelt. Der angebliche Mitarbeiter forderte Einlass in die Wohnung, um den Heizungs- und Wasserkreislauf zu prüfen. Während die Seniorin die Wasserhähne öffnete, entwendete der Mann Schmuck im Gesamtwert von ca. 1.500 Euro. Erst nachdem der Mann die Wohnung verlassen hatte, bemerkte die Seniorin den Diebstahl und wendete sich an die Heimleitung.



Der Betrüger wechselte anschließend die Örtlichkeit und klingelte gegen 10.30 Uhr an der Wohnungstür einer 83-jährigen Altenheimbewohnerin. Der Täter ging auf dieselbe Art und Weise vor und entwendet in der Wohnung der Seniorin diesmal einen CD-Player.

Der Täter wird von den Zeuginnen als kräftig, etwa 170 cm groß und etwa 60 Jahre alt beschrieben. Zur Tatzeit trug der Mann eine olivfarbene Jacke und eine schwarze Hose. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 erbeten.

Die Schweinfurter Polizei nimmt den Fall zum Anlass, nochmals vor dieser und ähnlichen gelagerten Betrugsmaschen zu warnen. Lassen Sie niemals fremde Personen in Ihre Wohnung und wählen Sie sofort den Notruf „110“ falls Ihnen eine Person verdächtig vorkommt und in Ihre Wohnung gelangen möchte.