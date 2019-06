14.06.2019, PP Unterfranken



Schrott-Felgen von Autohaus entwendet - Festnahme zweier Tatverdächtiger in Oberfranken – Aschaffenburger Richter erlässt Haftbefehle

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg vom 14.06.2019



ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Mittwochmorgen haben zwei Tatverdächtige alte Felgen und Schrottteile vom Gelände eines Autohauses entwendet. Auf ihrer Flucht vom Gelände gefährdeten sie zwei Personen, als sie mit ihrem Transporter auf diese zufuhren. In Oberfranken gelang am Donnerstag die Festnahme des Duos, das mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt.

Gegen 09.50 Uhr hatten zwei Zeugen festgestellt, dass zwei Unbekannte mit einem weißen Mercedes Sprinter auf das Gelände eines Autohauses in der Auhofstraße gefahren waren. Dort luden die Männer dann alte Felgen und Autoteile in ihr Fahrzeug. Als einer der Zeugen die Unbekannten ansprach, sprangen diese in den Kleintransporter und versuchten, schnellstmöglich vom Firmengelände zu kommen. Als zwei Personen sich dem Sprinter in den Weg stellten und den Fahrer zum Anhalten bewegen wollten, beschleunigten die Diebe und die Männer mussten zur Seite springen. Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.



Die anschließend alarmierte Aschaffenburger Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Sprinter mit polnischer Zulassung ein und informierte auch die umliegenden Inspektionen. Letztendlich konnte das Fahrzeug mit den beiden Beschuldigten im Alter von 28 und 24 durch eine Streife der Verkehrspolizei in Bayreuth am Donnerstag um 0.30 Uhr festgestellt werden. Die oberfränkischen Beamten nahmen das Duo fest und stellten den Transporter samt dem Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro sicher. Anschließend übergaben sie die Diebe an die Kripo Bayreuth.



Die Kripo Aschaffenburg führt nun die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde durch das Amtsgericht Aschaffenburg am Donnerstag Haftbefehl gegen das Duo erlassen und den beiden polnischen Beschuldigten am Freitagmorgen durch das Amtsgericht Bayreuth eröffnet. Anschließend wurden die Beschuldigten in Justizvollzugsanstalten gebracht.