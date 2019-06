14.06.2019, PP Unterfranken



Zeugensuche nach Hundebiss

WÜRZBURG/ZELLERAU. Bereits am letzten Freitagabend biss an der Mainwiese ein Schäferhund einer 53-Jährigen in den Oberschenkel. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und sucht nach zwei Frauen, die mit dem Hund unterwegs waren.



Symbolbild

Im Nachgang wurde der Polizei eine fahrlässige Körperverletzung durch einen Hundebiss mitgeteilt, welche sich bereits am 07. Juni ereignete. Vergangenen Freitagabend befand sich gegen 20.00 Uhr eine 53-jährige Frau im Bereich der Mainwiesen zwischen Brücke der Deutschen Einheit und dem Sportplatz der Bereitschaftspolizei. Zwei bislang unbekannte Damen waren zu diesem Zeitpunkt an dieser Örtlichkeit mit einem Schäferhund unterwegs. Das Tier ging die geschädigte Passantin an und biss ihr in den Oberschenkel. Die hierdurch verursachte Verletzung musste ärztlich versorgt werden.

Die beiden Frauen wurden beschrieben als:

weiblich, 45 - 50 Jahre

weiblich, 30 - 35 Jahre und mit langen schwarzen Haaren

Der mitgeführte Hund war laut Angaben der Geschädigten ein:

Schäferhund bzw. Schäferhund-Mix mit rassetypischer Erscheinung

beiges bis hellbraunes Fell

der Hund zog eine lange blaue Leine hinter sich her

Beißvorfälle durch Hunde werden polizeilich durch die speziell geschulten Beamten der Operativen Ergänzungsdienste bearbeitet.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatablauf, dem beschriebenen Tier oder den Halterinnen abgeben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in Verbindung zu setzen.