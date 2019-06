14.06.2019, PP Unterfranken



Mann mit Schreckschusspistole löst Polizeieinsatz aus – Polizei nimmt 47-Jährigen fest

SCHWEINFURT. Ein Mann, der vor einem Restaurant einen Schuss aus einer Schreckschusspistole abgefeuert hat, hat am Donnerstagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Schweinfurter Polizei sicherte mit mehreren Streifen den Bereich um das Lokal und nahm wenig später einen 47-Jährigen fest. Der stark alkoholisierte Mann blieb über Nacht in Sicherheitsgewahrsam.

Gegen 20.00 Uhr hatten Zeugen der Einsatzzentrale der unterfränkischen Polizei mitgeteilt, dass sie vor einer Pizzeria in der Kreuzstraße einen Knall vernommen und einen Mann mit einer Schusswaffe in der Hand gesehen hätten. Die Schweinfurter Polizei eilte sofort zur Einsatzörtlichkeit und sicherte den Bereich mit mehreren Streifen. Ein 47 Jahre alter Mann kam wenig später selbstständig aus dem Lokal und ließ sich durch eine zivile Einsatzgruppe widerstandslos festnehmen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten einige Knallkartuschen und stellten auch einen Schreckschussrevolver sicher.



Der Beschuldigte, der mit rund 3,0 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand, musste die Beamten zur Polizeiinspektion Schweinfurt begleiten, wo er die Nacht über in Sicherheitsgewahrsam verbrachte und auch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste.

Die Schweinfurter Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und bittet Verkehrsteilnehmer, die durch das Knallgeräusch möglicherweise gefährdet wurden sowie weitere Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 09721/202-0 zu melden.