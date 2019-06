12.06.2019, PP Unterfranken



Rund 650 Gramm Marihuana sichergestellt - 32-Jähriger in Untersuchungshaft

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Würzburg vom 12.06.2019



WÜRZBURG / GROMBÜHL. Nach der Festnahme eines 44-Jährigen führten Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt eine Wohnungsnachschau bei dessen Ex-Lebensgefährtin durch. Ein dort zufällig anwesender 32-Jähriger führte eine geringe Menge Marihuana sowie 2.000 Euro Bargeld mit sich. In der Wohnung des Mannes konnten weitere 650 Gramm Marihuana sichergestellt werden.

Bei einer Personenkontrolle in der Göbelslehenstraße konnten Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bei einem 44-Jährigen geringe Mengen Amphetamin, Marihuana sowie sogenannte „Magic Mushrooms“ sicherstellen. Bei der anschließenden Wohnungsnachschau bei der Ex-Lebensgefährtin dieses Mannes konnte auch ein 32-jähriger Bekannter der Frau angetroffen werden.



Der 32-Jährige führte ebenfalls eine geringe Menge Marihuana sowie rund 2.000 mutmaßliches Drogengeld mit sich. Er stimmte einer Durchsuchung seiner Wohnung im Stadtteil Grombühl zu. Dort konnten mit Unterstützung eines Diensthundeführers rund 650 Gramm Marihuana, sowie weitere Kleinmengen Haschisch und Amphetamin, aufgefunden und sichergestellt werden.



Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen und verbrachte die Nacht in der Haftzelle der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde er am Montag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.