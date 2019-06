09.06.2019, PP Unterfranken



Frontalzusammenstoß auf B287- 59-Jährige noch an Unfallstelle verstorben

BURGLAUER, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Sonntagnachmittag ist auf der B287 eine 59-Jährige mit ihrem Pkw frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammengestoßen. Die Frau ist noch vor Ort ihren schweren Verletzungen erlegen. Vier weitere Personen wurden leicht verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr eine 59-Jährige aus dem Landkreis Holzminden, gegen 13:30 Uhr, mit ihrem Ford die B287 von der A71 kommend in Richtung Bad Neustadt an der Saale. Aus noch nicht geklärter Ursache geriet sie im Bereich einer Linkskurve in den Gegenverkehr. Ein zuerst entgegenkommender Skoda konnte noch rechtzeitig ausweichen und touchierte den Ford lediglich. Ein dem Skoda unmittelbar nachfolgender Mercedes konnte einen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern.



Die 59-jährige Fahrerin des Fords wurde durch den Aufprall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Ein sofort hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Die vier Fahrzeuginsassen des Mercedes sowie des Skoda wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in naheliegende Krankenhäuser gebracht.



Die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale ist vor Ort mit der Unfallaufnahme betraut und versucht nun, den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt werden die Beamten hierbei durch einen Sachverständigen unterstützt.



Die B287 war für die Dauer der Unfallaufnahme in dem Bereich vollgesperrt. Die Polizei wurde hierbei durch die örtlichen Feuerwehren aus Strahlungen, Münnerstadt und Nüdlingen unterstützt.