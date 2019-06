08.06.2019, PP Unterfranken



Einbruch in Wettlokal - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

WÜRZBURG / INNENSTADT. Kurz vor Mitternacht verschafften sich zwei Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag Zutritt zu einem Wettlokal und erbeuteten Bargeld. Die Ermittlungen werden durch die Kripo Würzburg geführt.

Gegen 23:50 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über einen aktuellen Einbruch in ein Wettlokal in der Ludwigstraße ein. Zwei Unbekannte öffneten gewaltsam ein Fenster, begaben sich in das Geschäft und flüchteten nach kurzer Zeit mit bereitgestellten Fahrrädern. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entwendeten sie einen zweistelligen Eurobetrag und hinterließen einen Sachschaden von rund 500 Euro.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

beide dunkel gekleidet

Ein Tatverdächtiger trug im Oberkörperbereich Tarnkleidung

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 0931/4571732 zu melden.