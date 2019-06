06.06.2019, PP Unterfranken



Mehrere Verletzte bei Lkw-Unfall auf der A 3 – Drei Sattelzüge vollständig ausgebrannt – Vollsperrung in Richtung Nürnberg

WÜRZBURG. Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der A 3 ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Lkw ereignet. Sechs Personen wurden verletzt. Drei Lastwagen brannten vollständig aus. Zur Stunde ist die Autobahn in Richtung Nürnberg komplett gesperrt (Stand 16.30 Uhr). Die Unfallaufnahme erfolgt durch die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried.

Kurz nach 14.20 Uhr hat sich der Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Würzburg/Kist und Würzburg/Heidingsfeld ereignet. Ein rumänischer Sattelzug war in Richtung Nürnberg unterwegs, als der Fahrer offenbar das dortige Stauende nicht oder zu spät erkannte. Es kam zum Auffahrunfall, woraufhin die zwei vorausfahrenden Gespanne und ein Klein-Lkw zusammengeschoben wurden.



Die drei beteiligten Sattelzüge gingen unmittelbar nach der Kollision in Flammen auf. Die jeweiligen Insassen konnten sich selbstständig ins Freie retten. Der Fahrer des rumänischen Lastwagens wurde schwer und fünf Personen aus den anderen Fahrzeugen leicht verletzt. Alle kamen in Krankenhäuser. Der Rettungsdienst war mit mehreren Rettungswagen, Notärzten und zwei Rettungshubschraubern im Einsatz.



Aufgrund der brennenden Lkw waren mehrere Löschmannschaften vor Ort. Neben der Feuerwehrschule und der Berufsfeuerwehr Würzburg waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Höchberg, Kist, Waldbrunn, Reichenberg und Unterdürrbach an der Unfallstelle. Zusätzlich waren die Autobahnmeisterei und das THW mit einem Radlader im Einsatz. Die beteiligten Fahrzeuge müssen von Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Gesamtschadenshöhe dürfte ersten Schätzungen zufolge mehrere hunderttausend Euro betragen.



Nachdem die A 3 zwischenzeitlich komplett gesperrt war, wurden mittlerweile zwei Spuren in Richtung Frankfurt wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Vollsperrung in Richtung Nürnberg wird nach aktuellen Prognosen wohl noch einige Stunden aufrechterhalten werden müssen. Die Ableitung erfolgt an der Anschlussstelle Würzburg/Kist.

