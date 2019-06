06.06.2019, PP Unterfranken



Verkehrsunfall auf der B 22 – Drei Personen schwer verletzt

PRICHSENSTADT, LKR. KITZINGEN. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 22 sind am Donnerstagvormittag drei Personen schwer verletzt worden. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren auf einer Kreuzung zusammengestoßen. Die Ermittlungen hinsichtlich des exakten Unfallhergangs führt die Polizeiinspektion Kitzingen.

Gegen 11.40 Uhr hat sich der Verkehrsunfall ereignet. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war ein mit zwei Personen besetzter VW von Breitbach in Richtung Neuses am Sand unterwegs. Auf einer Kreuzung kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und einem Paketzusteller-Fahrzeug, das aus Richtung Neudorf kam.



Am Steuer des VW saß eine 50-Jährige aus dem Landkreis Würzburg. Sie und ihre neun Jahre jüngere Beifahrerin, die aus dem Landkreis Kitzingen stammt, erlitten schwere Verletzungen. Beide wurden mit Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch der Paketzusteller, ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Kitzingen, wurde schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beide beteiligte Fahrzeuge haben nach dem Verkehrsunfall nur noch Schrottwert und mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe dürfte nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich liegen.



Die Polizeiinspektion Kitzingen wurde während der Unfallaufnahme auch tatkräftig von der benachbarten Polizeiinspektion Gerolzhofen unterstützt. Neben Polizei und Rettungsdienst befanden sich zudem die Freiwilligen Feuerwehren aus Neudorf, Prichsenstadt, Oberschwarzach und Gerolzhofen im Einsatz.



Die B 22 bleibt zwischen Breitbach und Neuses am Sand für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsmaßnahmen komplett gesperrt. Der Verkehr wird von den Einsatzkräften vor Ort umgeleitet.