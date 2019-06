05.06.2019, PP Unterfranken



Einbruch in Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag entdeckten Angestellte bei Dacharbeiten Spuren eines Einbruchs in eine Lagerhalle. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sucht nun nach Zeugen.

Am Freitagmorgen fielen Mitarbeitern im Zuge von Arbeiten auf dem Dach einer Lagerhalle im Industriegebiet Süd mehrere Kartonagen mit diversen IT-Geräten auf. Die hinzugezogene Kriminalpolizei Aschaffenburg fand daraufhin im Rahmen der Spurensicherung heraus, dass bislang unbekannte Täter innerhalb der vorausgegangenen 14 Tage gewaltsam über die Oberlichter in die Lagerhalle eingedrungen waren und zahlreiches PC-Zubehör aus den dortigen Hochregalen entwendet hatten. Ein Teil der Beute wurde auf dem Dach zurückgelassen. Neben dem noch nicht näher bezifferten Entwendungsschaden entstand der Firma Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.