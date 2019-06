05.06.2019, PP Unterfranken



17-Jährige wohlbehalten aufgefunden

WÜRZBURG. Seit Montagnacht wird ein 17-jähriges Mädchen vermisst. Die Würzburger Polizei sucht nach der Jugendlichen und möchte nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung weitere Hinweise erhalten.

Am späten Montagabend, gegen 23:30 Uhr, verließ das Mädchen ihre Jugendbetreuung in der Heinestraße und kehrte seitdem nicht zurück. Die Jugendliche befindet sich möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Suche nach ihr verlief bislang ergebnislos. Es liegen derzeit keine Hinweise vor, die auf eine Straftat hindeuten würden.

Sie kann wie folgt beschrieben werden:

170 cm groß

schlanke Figur

rote Haare

zur Bekleidung nichts bekannt

Wer die Jugendliche gesehen hat oder Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-2230 zu melden.

Nachtragsmeldung 05.06.2019, 14:00 Uhr

Die seit Montagnacht aus Würzburg vermisste 17-Jährige ist heute von der Polizei in Gerbrunn aufgegriffen und wohlbehalten in die Einrichtung zurückgebracht worden.



Da die Voraussetzungen für eine Öffentlichkeitsfahndung nicht mehr vorliegen, wird darum gebeten, ab sofort von einer Namensnennung und der Verwendung des Fahndungsfotos abzusehen.