Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

WÜRZBURG. Seit Mittwochvormittag wird eine 17-Jährige vermisst. Die Würzburger Polizei sucht nach der Jugendlichen und möchte nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung weitere Hinweise erhalten.

Am Mittwochvormittag, gegen 09:30 Uhr, meldete eine Mitarbeiterin einer Jugendhilfeeinrichtung in der Bergmeistergasse die 17-Jährige vermisst. Die Jugendliche verließ gegen 07:30 Uhr die Wohneinrichtung und befindet sich möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Suche nach ihr verlief bislang ergebnislos. Es liegen derzeit keine Hinweise vor, die auf eine Straftat hindeuten würden

Sie kann wie folgt beschrieben werden:

165 cm groß

kräftige Figur

braune Haare

zur Bekleidung nichts bekannt

Wer die Jugendliche gesehen hat oder Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-2230 zu melden.

Nachtrag von 14:15 Uhr:

Die seit Mittwochvormittag vermisste 17-Jährige konnte, gegen 14:00 Uhr, durch eine Streife der Bundespolizei im Stadtgebiet wohlbehalten angetroffen werden.