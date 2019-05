27.05.2019, PP Unterfranken



Mutmaßlicher Drogendealer in Haft

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Würzburg vom 27.05.2019



WÜRZBURG. Beamte der Bundespolizei entdeckten am späten Freitagabend bei einem 45-Jährigen zahlreiche Betäubungsmittel. Die Kripo übernahm die Ermittlungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Mann dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Gegen 23:45 Uhr führten Beamte der Bundespolizei eine Personenkontrolle in einem Regionalexpress von Karlstadt nach Würzburg durch. Im Rucksack eines 45-Jährigen, der ohne gültigen Aufenthaltstitel unterwegs war, fanden die Polizisten zahlreiche Tabletten eines Betäubungsmittels. Der Mann wurde von den Beamten vorläufig festgenommen.



Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm im Anschluss die Ermittlungen gegen den Mann, dem der Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen wird. Bei den sichergestellten Tabletten handelte es sich zum größten Teil um sogenannte Benzodiazepine. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Usbeke am Samstagmittag dem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erließ.



Der 45-Jährige sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.