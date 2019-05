27.05.2019, PP Unterfranken



Flüchtiger Täter - Hinweise und Zeugen nach Geldbörsendiebstahl gesucht

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Sonntag ereignete sich ein Diebstahl in einem Hotel in der Theaterstraße. Gegen 14.30 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter den Gastronomiebereich innerhalb des Hotels.

Er nutzte einen günstigen Moment und entwendete einen hinter einem Tresen abgelegten Geldbeutel und flüchtete im Anschluss. Die Tat wurde durch einen Angestellten des Hotels bemerkt und dieser verfolgte den Dieb noch ein kurzes Stück zu Fuß über die Theaterstraße, verlor ihn aber schließlich aus den Augen.

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben:

männlich

ca. 25-30 Jahre alt

ca. 165 cm groß

sportlich-/athletische Figur

Glatze

bekleidet mit Jeans und blauem Tshirt, führte schwarze Lederjacke mit sich

Der Ermittler der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht im Zusammenhang der Tat nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder der beschriebenen Person abgeben können. Diese Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.