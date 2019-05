27.05.2019, PP Unterfranken



Tresor geöffnet - Polizei sucht Zeugen

GROßHEUBACH, LKR. MILTENBERG. In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen bislang unbekannte Täter in eine Firma ein und brachen einen Tresor auf. Mit Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro flüchteten die Unbekannten im Anschluss. Die Kripo sucht Zeugen.

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag drangen bislang unbekannte Täter über ein herausgehobenes Zaunelement in ein Firmengebäude im Auweg. Im Inneren öffneten die Unbekannten gewaltsam einen Tresor. Mit den darin befindlichen Einnahmen in Höhe von mehreren tausend Euro traten die Einbrecher im Anschluss ihre Flucht in unbekannte Richtung an.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.