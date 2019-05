27.05.2019, PP Unterfranken



Fahndungswiderruf – 53-Jähriger wohlbehalten aufgegriffen

WÜRZBURG. Ein seit Donnerstag vermisster Patient konnte wohlbehalten in Schwabach von der Polizei aufgegriffen werden. Der Mann wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Wie bereits berichtet, war der Mann während eines genehmigten Ausgangs verschwunden. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen blieben tagelang erfolglos.



Am Sonntag konnte der Gesuchte von Polizeibeamten in Schwabach aufgegriffen und zurück in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden.



