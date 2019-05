24.05.2019, PP Unterfranken



Nach Verfolgungsfahrt – zwei Beamte leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

UNTERFRANKEN. Nach einer Verfolgungsfahrt am Freitagabend, die auf der A3 bei Kist im Landkreis Würzburg begann und in Schwebheim im Landkreis Schweinfurt endete, sucht die Polizei jetzt Zeugen. Der 28-jährige Fahrer am Steuer des geflüchteten Wagens hätte einer Kontrolle unterzogen werden sollen, gab jedoch Gas. Am Ende fand sich Rauschgift in seinem Pkw. Die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck ermittelt.

Gegen 19:30 Uhr war der Peugeot auf der A3 bei Kist in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs und ins Visier einer Streife geraten. Die Beamten wollten den Wagen mit Bamberger Zulassung einer Kontrolle unterziehen. Der Fahrer am Steuer gab jedoch Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit bis zur Anschlussstelle Kitzingen/Schwarzach. Er verließ die A3, ignorierte weiterhin die Anhaltesignale und setzte seine waghalsige Fahrt auf der Staatsstraße 2271 fort.



Rücksichtlos und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr der Tatverdächtige über Schwarzach nach Volkach, weiter Richtung Fahr, Stammheim und Hirschfeld. Zwischen Röthlein und Schwebheim endete die Fahrt des – wie sich später herausstellte – 28-Jährigen aus dem Landkreis Bamberg unfreiwillig, als er im Bereich der Unterführung zur B286 die Kontrolle verlor und ins Schleudern geriet. Sein Renault erfasste dabei ein uniformiertes und ein ziviles Dienstfahrzeug der Polizei. Zwei Beamte wurden leicht verletzt. Der 28-Jährige erlitt ebenfalls Verletzungen und wurde in eine Klinik eingeliefert.



Die Polizei hat die Ermittlungen u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Verkehrsteilnehmer, die auf der A3 oder den Staatsstraßen 2271 und 2277, von dem Renaultfahrer gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 09722/9444-130 bei der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck zu melden.