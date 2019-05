24.05.2019, PP Unterfranken



Einbrecher auf frischer Tat ertappt – Haßfurter Polizei nimmt 37-Jährigen fest

KNETZGAU, LKR. HASSBERGE. Am frühen Freitagmorgen ist ein zunächst unbekannter Mann in ein Wohnhaus eingedrungen und von einem Bewohner überrascht worden. Die Haßfurter Polizei nahm wenig später einen tatverdächtigen 37-Jährigen fest, der sich nun wegen unterschiedlicher Delikte aus dem Strafgesetzbuch verantworten muss.



Der Einbrecher hatte sich gegen 01.45 Uhr durch ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam Zugang zu dem Einfamilienhaus in der Westheimer Straße verschafft. Der Bewohner des Anwesens hatte vom Obergeschoss aus dumpfe Geräusche wahrgenommen, hatte beim Nachschauen im Erdgeschoss dann den Unbekannten entdeckt und ihn aus dem Haus gejagt. Anschließend hatte der Geschädigte die Haßfurter Polizei verständigt, die sofort eine Fahndung nach dem flüchtigen Mann einleitete.



Wenig später stellten Beamte der Polizeiinspektion Haßfurt einen Mann im Bereich des Friedhofes fest, auf den die Beschreibung passte und der dringend tatverdächtig ist, für den Einbruch verantwortlich zu sein. Die Polizisten nahmen den 37-Jährigen, der aus dem Raum Haßberge stammt, vorläufig fest und zunächst mit zur Dienststelle. Dort musste der alkoholisierte Tatverdächtige sich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einer Blutentnahme unterziehen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wird der geständige Beschuldigte, der Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro angerichtet hat, wieder auf freien Fuß gesetzt.



Die Haßfurter Polizei ermittelt und prüft derzeit auch die Herkunft des Mountainbikes der Marke Scott, mit dem der 37-Jährige unterwegs gewesen war. Bei der Spurensicherung am Vormittag konnte zudem festgestellt werden, dass im Nachbaranwesen des oben genannten Wohnhauses ein Lagerraum angegangen wurde. Auch in diesem Fall blieb es mangels Beute beim Versuch, für den ebenfalls der 37-Jährige als Tatverdächtiger in Frage kommt.