Pkw-Fahrerin verstirbt nach Verkehrsunfall – Medizinische Ursache möglich

KITZINGEN. Eine 77-jährige Autofahrerin ist nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag verstorben. Nach dem derzeitigen Sachstand ist es wahrscheinlich, dass medizinische Gründe unfallursächlich waren. Die Ermittlungen diesbezüglich werden von der Polizeiinspektion Kitzingen geführt.

Gegen 11.15 Uhr war ein Opel in der Mainbernheimer Straße links von der Fahrbahn abgekommen, eine Böschung hinunter gefahren und gegen einen Baum geprallt. Ein Zeuge zog die leblose Fahrerin, eine 77-jährige Landkreisbewohnerin, aus dem Pkw und leistete mit weiteren Passanten sofort Erste Hilfe. Mit kritischem Gesundheitszustand wurde die Opelfahrerin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Ihr Ehemann, der zum Unfallzeitunkt Beifahrer war, wurde von den Einsatzkräften des Rettungsdienstes betreut und zu seiner Frau ins Krankenhaus gebracht.



Am Donnerstagnachmittag erreichte die Polizei schließlich die Mitteilung, dass die 77-Jährige in der Klinik verstorben ist. Aufgabe der Polizeiinspektion Kitzingen ist es nun, herauszufinden, ob tatsächlich medizinische Gründe Ursache für den Verkehrsunfall waren. In die laufenden Ermittlungen ist auch ein Sachverständiger mit eingebunden. Neben Polizei und Rettungsdienst befand sich auch die Freiwillige Feuerwehr Kitzingen mit 14 Einsatzkräften an der Unfallstelle.