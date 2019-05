22.05.2019, PP Unterfranken



Tragischer Verkehrsunfall mit Baustellen-Lkw – Fußgänger überrollt und tödlich verletzt

VEITSHÖCHHEIM, LKR. WÜRZBURG. Ein 80 Jahre alter Mann ist am Mittwochnachmittag unter einen Baustellen-Lkw geraten. Der Senior überlebte den Unfall nicht, der Lkw-Fahrer steht unter Schock. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Polizeiinspektion Würzburg-Land mit Unterstützung eines Sachverständigen übernommen.

Gegen 16.10 Uhr war ein 40-Jähriger mit seinem Lkw mit Kranaufbau aus dem dortigen Neubaugebiet in Richtung eines Supermarktes am Geisberg gefahren. Dabei war aus bislang noch nicht geklärter Ursache ein 80 Jahre alter Mann unter den Lkw geraten und tödlich verletzt worden. Der Fahrer des Lkw erlitt einen schweren Schock und musste in eine Klinik gebracht werden.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Lkw sichergestellt und ein Sachverständiger zur Unfallstelle beordert. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land führt die Unfallermittlungen. Auch ein Spezialist der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried war vor Ort, um gemeinsam mit den eingesetzten Beamten den Ablauf rekonstruieren zu können.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1630 mit der Polizeiinspektion Würzburg-Land in Verbindung zu setzen.

